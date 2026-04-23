Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Wolf auf der BAB27 - Hoher Sachschaden - Tier nach Rücksprache mit Amtsärztin des Veterinäramts des Landkreies Cuxhaven durch Jagdpächter erlegt (Foto im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB27. In der Nacht zum heutigen Donnerstag (23.04.2026) kam es gegen 00:15 Uhr auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Debstedt in Richtung Bremerhaven zu einem Verkehrsunfall mit einem Wolf.

Ein 39-jähriger Bremerhavener befuhr hier mit seinem PKW die BAB27 und kollidierte mit dem Tier, welches sich auf der Fahrbahn befand. Durch den Zusammenstoß wurde der Wolf so schwer verletzt, dass er nach Rücksprache mit einer Amtsärztin des Veterinäramtes des Landkreises Cuxhaven durch einen Jagdpächter erlegt werden musste.

Der PKW Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Sein Fahrzeug wurde allerdings erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 10.000 Euro.

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