Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Vereinsheim und Physiopraxis in Wanna - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Wanna. In der Zeit von Montag bis Dienstag (20.04. - 22.04.2026) brachen bislang unbekannte Täter sowohl in ein Vereinsheim als auch in eine Physiopraxis, beides in der Vorderstraße in Wanna, ein. Hierbei wurde unter anderem eine Trinkgeldkasse entwendet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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