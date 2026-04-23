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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Vereinsheim und Physiopraxis in Wanna - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Wanna. In der Zeit von Montag bis Dienstag (20.04. - 22.04.2026) brachen bislang unbekannte Täter sowohl in ein Vereinsheim als auch in eine Physiopraxis, beides in der Vorderstraße in Wanna, ein. Hierbei wurde unter anderem eine Trinkgeldkasse entwendet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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