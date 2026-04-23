Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Ferienwohnung in Dorum-Neufeld - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. In der Zeit von Samstag, 11.04.2026 bis Samstag, 18.04.2026 verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter auf noch nicht abschließend geklärte Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Ferienwohnung in der Opi-Huck-Stroot in Dorum-Neufeld und entwendete diverse Gegenstände. Personen, die hierzu weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743 9280 zu melden.

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