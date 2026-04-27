Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Drei Einbrüche im Cuxland - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Gärtnerei

Geestland/Langen. In der Zeit zwischen Donnerstag, 23.04.2026, 00:00 Uhr und Freitag, 24.04.2026, 00:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu mehreren Gewächshäusern einer Gärtnerei in der Blumenstraße in Langen. Die Täter entwendeten Werkzeuge. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Geestland 04743 9280.

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Einbruch in Rathaus

Loxstedt. Am frühen Montagmorgen, 27.04.2026, 02:05 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Rathaus der Gemeinde Loxstedt. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe zum Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Hierbei richteten die Täter Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang unklar.

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Versuchter Einbruch in Tischlerei

Beverstedt. In der Nacht von Sonntag (26.04.2026, 11:00 Uhr) auf Montag (27.04.2026, 05:45) wurde in das Nebengebäude einer Tischlerei in Beverstedt eingebrochen. In dem Gebäude befand sich eine alte Heizungsanlage. Es wurde kein Diebesgut erlangt.

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