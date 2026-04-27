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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Androhung einer Straftat an Gymnasium in Cuxhaven - Nach polizeilicher Einschätzung keine Gefahr

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am heutigen Montagabend (27.04.2026) ging über eine schulinterne Kommunikationsplattform am Amandus-Abendroth-Gymnasium eine Drohung per Email ein. Hierbei wurde unter anderem durch einen vermeintlichen Schüler eine Gewalttat mit einer Waffe für den morgigen Dienstag angedroht.

Die Androhung führte zu großer Verunsicherung bei Schülerinnen und Schülern der Schule und damit auch den Eltern, sodass bei der Polizeiinspektion Cuxhaven bereits dutzende, besorgte Nachfragen eingingen.

Der Sachverhalt ist der Polizei bekannt wurde durch entsprechendes Fachpersonal bewertet. Es wird derzeit NICHT von einer ernstzunehmenden Drohung ausgegangen.

Der Absende-Account ist polizeilich bekannt. Die Nachricht könnte in Zusammenhang mit aktuell anstehenden Abiturklausuren stehen. Die Ermittlungen dazu laufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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