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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Auseinandersetzung in der Cuxhavener Innenstadt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am vergangenen Freitag, 24.04.2026, kam es im Zeitraum zwischen 18:35 und 19:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen Cuxhavener und mehreren Angreifern. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten in einem Schnellrestaurant in der Papenstraße, kam es zu einem körperlichen Übergriff zum Nachteil des Opfers und einem weiteren Insassen in einem Drive-in in einem Schnellrestaurant in der Grodener Chaussee. Dabei kam es auch zu Sachbeschädigungen am Pkw. Das Opfer konnte im weiteren Verlauf entkommen. Nur kurz darauf wurde dem 38-Jährigen an seiner Wohnanschrift nachgestellt und sein Pkw durch das Stadtgebiet Cuxhaven verfolgt. In der Poststraße kamen er und die verfolgenden Fahrzeuge schließlich zum Stehen. Auch hier wirkten die unbekannten Täter wieder auf den Pkw des 38-Jährigen ein, sodass dieser sich erneut gezwungen sah, den Ereignisort zu verlassen.

Die Polizei bittet Personen, die die Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen beziehungsweise Fahrzeugen geben können, sich bei der Polizei Cuxhaven unter 04721 5730 zu melden.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Vorfällen Foto- oder Videoaufnahmen gefertigt haben, werden gebeten, diese über das Hinweisportal der Polizei unter folgendem Link hochzuladen: nds.hinweisportal.de/Landfriedensbruch_Innenstadt

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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