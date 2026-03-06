POL-PPRP: Unfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer
Ludwigshafen (ots)
Am gestrigen Donnerstag (5.3.2026, gegen 16 Uhr) stieß eine 36-jährige Autofahrerin mit einem 59-jährigen Fahrradfahrer in der Oppauer Straße/Ostringplatz zusammen. Der Radfahrer befuhr den Ostringplatz in Richtung Oppauer Straße (aus Ost-Nordost) als er beim Linksabbiegen in die Oppauer Straße am Hinterrad von der 36-jährigen Autofahrerin (aus West-Südwest kommend) angefahren wurde. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht.
