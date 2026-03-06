POL-PPRP: Unfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmorgen (5.3.2026, 7 Uhr) beobachtete ein Zeuge einen 39-jährigen Mann, der auf einer Baustelle in der Brunckstraße Metallschrott entwendete und in sein Auto lud. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeikräfte war der Beschuldigte nicht mehr vor Ort, ließ den Metallschrott jedoch zurück. Dieser wurde an den Bauleiter zurückgegeben. Bei den weiteren Ermittlungen konnte der 39-Jährige als Tatverdächtiger ermittelt werden. Rückfragen ...

