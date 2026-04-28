Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L135 im Bereich Hagen im Bremischen - PKW Fahrer nach Kollission mit LKW tödlich verletzt - Vollsperrung

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/L135. Am heutigen Dienstag (28.04.2026) kam es gegen 16:10 Uhr auf der L135 im Bereich der Einmündung zur Kreisstraße nach Wittstedt zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungstand wollte ein LKW Fahrer aus Bremerhaven kommend von der L135 auf die Kreisstraße nach links einbiegen und übersah dabei aus unbekannten Gründen einen PKW Fahrer, welcher in Richtung Bremerhaven unterwegs war. Es kam zur Frontalkollision zwischen den Fahrzeugen. Der PKW-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Derzeit ist die L135 voll gesperrt. Die Sperrung wird noch mindestens bis 20:30 Uhr andauern. Bitte umfahren Sie das Gebiet weiträumig. Es wird nachberichtet.

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