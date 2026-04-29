Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeikommissariats Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/Wurster Nordseeküste. Am gestrigen Dienstag (28.04.2026) kam es im Bereich des Polizeikommissariats Geestland zu mehreren Verkehrsunfällen.

Gegen 07:45 Uhr kam es im Wohngebiet in Langen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug der Müllabfuhr und einem Pkw Renault. Die 31-jährige Fahrzeugführerin aus Langen beabsichtigte mit ihrem Pkw nach links in die Stettiner Straße abzubiegen und übersah dabei, dass zu diesem Zeitpunkt rückwärtsfahrende Fahrzeug der Müllabfuhr, in der Straße Im Malerwinkel, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Der Renault war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall ist keine Person verletzt worden.

Gegen 10:00 Uhr ereignete sich in der Leher Landstraße in Langen, in Höhe der Apotheke, ein Verkehrsunfall zwischen einer einparkenden Pkw Mercedes A-Klasse und einem Sattelzug mit niederländischem Kennzeichen, welcher in Richtung Ortsmitte fuhr. Es entstand zwar nur geringer Sachschaden, die Beteiligten machten aber unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Gegen 12:50 Uhr befuhr eine 62-jährige Frau aus der Wurster Nordseeküste mit ihrem PKW die L135 und kam auf Höhe des Gewerbegebiets in Sievern aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Straßenbaum. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW enstandt wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Gegen 19:40 Uhr kam es in der Mattenburger Straße in Bad Bederkesa zu einem Verkehrsunfall. Die 52-jährige Geestländerin touchierte beim Einparken in eine Parklücke einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Während der Verkehrsunfallaufnahme durch Beamte der Polizei Geestland stellte sich heraus, dass für den geparkten Pkw keine Haftpflichtversicherung bestand, sodass die Kennzeichen entsiegelt wurden. Gegen den Halter des Fahrzeuges wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 21:30 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau aus der Wurster Nordseeküste die L119 in Fahrtrichtung Neuenwalde und wich auf Höhe dort einer von rechts kommenden Katze aus, sodass Sie mit einem geparkten Pkw kollidierte. Durch den erheblichen Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Durch den Unfall wurde niemand verletzt Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

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