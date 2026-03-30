POL-WAF: Oelde. Fußgängerin schwer verletzt
Warendorf (ots)
Am Freitag, 27.3.2026 wurde eine Fußgängerin gegen 15.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Oelde, Zur Axt schwer verletzt. Eine 65-jährige Oelderin rangierte mit ihrem Pkw und erfasste dabei die hinter ihrem Auto gehende 84-Jährige. Die Oelderin stürzte und wurde im Bereich der Beine vom Pkw überrollt. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.
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