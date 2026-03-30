POL-WAF: Oelde. Fußgängerin schwer verletzt

Warendorf (ots) - Am Freitag, 27.03.2026, um 10.18 Uhr befuhr eine 33-jährige Frau aus Ahlen mit einem Toyota die L671 von Ahlen kommend in Fahrtrichtung Walstedde. Sie beabsichtigte an der Einmündung "Am Esterhagen" nach links abzubiegen. Eine hinter ihr fahrende 51-jährige Frau aus Hamm erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr mit ihrem VW auf das Auto der 33-jährigen auf. Durch den Unfall erlitten beide ...

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