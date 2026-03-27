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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Warendorf (ots)

Am Freitag, 27.03.2026, um 10.18 Uhr befuhr eine 33-jährige Frau aus Ahlen mit einem Toyota die L671 von Ahlen kommend in Fahrtrichtung Walstedde. Sie beabsichtigte an der Einmündung "Am Esterhagen" nach links abzubiegen. Eine hinter ihr fahrende 51-jährige Frau aus Hamm erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr mit ihrem VW auf das Auto der 33-jährigen auf. Durch den Unfall erlitten beide Fahrzeugführerinnen leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Behandlung Krankenhäusern zugeführt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 16.000 Euro. Auf Grund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die Sperrung wurde gegen 12.30 Uhr aufgehoben.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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