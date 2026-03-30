Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Sünninghausen. Autofahrer geriet in den Gegenverkehr

Warendorf (ots)

Am Freitag, 27.3.2026, gegen 13.15 Uhr kam es auf der Oelder Straße in Sünninghausen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 75-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Sünninghausen. Aufgrund eines internistischen Notfalls geriet der Oelder mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 47-jährigen Waderslohers. Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden Fahrzeugführer sowie die 75-jährige Beifahrerin des Oelders verletzt. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser. An den Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von 135.000 Euro. Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt. Die L 793 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

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