Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogeneinfluss in der Blumenstraße unterwegs

Erfurt (ots)

Montagmittag, kurz vor 13:00 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung in der Blumenstraße in Erfurt auf einen 22-jährigen VW-Fahrer aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Für den jungen Mann war die Fahrt damit beendet. Er musste sich einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle der Rechtskraft drohen dem 22-Jährigen ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, Eintragungen im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot. (DS)

