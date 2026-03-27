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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Roland. Pkw fährt gegen Lichtzeichenmast. Kleinkind verstorben. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 23.03.2026

Warendorf (ots)

Das Kleinkind, das bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (22.03.2026, 19.35 Uhr) auf der Vorhelmer Straße in Beckum-Roland lebensgefährlich verletzt wurde, ist verstorben.

Wie bereits berichtet, ereignete sich auf der Vorhelmer Straße in Beckum-Roland in Höhe der Einmündung Kerkbrede ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, darunter drei Kinder. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Erwitte befuhr zusammen mit seinen drei Kindern im Alter von ein bis drei Jahren die Vorhelmer Straße aus Vorhelm kommend in Richtung Beckum. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Mast der Lichtzeichenanlage im Einmündungsbereich. Durch den Aufprall wurde der Pkw stark beschädigt. Dieser wurde durch ein Abschleppunternehmen vor der Unfallstelle geborgen und zur Unfallursachenermittlung sichergestellt. Der Fahrer wurde schwer, das zwei- und dreijährige Kind leicht und das einjährige Kind lebensgefährlich verletzt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Am Freitagvormittag (27.03.2026) wurde die Polizei informiert, dass das einjährige Kind im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen ist. Die Unfall-Ermittlungen dauern an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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