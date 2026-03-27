Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß von Pedelec und Auto

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag (26.03.2026, 16.17 Uhr) eine 28-jährige Pedelec-Fahrerin in Warendorf leicht verletzt worden.

Die Warendorferin fuhr mit ihrem Zweirad auf der Kreisfahrbahn des Kreisverkehres Reichenbacher Straße / Waldenburger Straße / Düsternstraße. Zeitgleich war auch ein 41-jähriger Warendorfer mit seinem Auto im Kreisel unterwegs. Beide stießen zusammen, die Radlerin verletzte sich.

Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 900 Euro geschätzt.

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