Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Tönnishäuschen. Auffahrunfall mit Leichtverletzter

Warendorf (ots)

Eine 78-jährige Frau aus Ahlen ist am Donnerstag (26.03.2026, 16.20 Uhr) bei einem Auffahrunfall in Tönnishäuschen leicht verletzt worden.

Die Rentnerin fuhr auf der Münsterstraße und bremste verkehrsbedingt ab, um nach links in eine Seitenstraße abzubiegen. Ein hinter ihr fahrender 65-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel bemerkte die Bremsung zu spät und fuhr ihr mit seinem Auto auf.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die 78-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

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