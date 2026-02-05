PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse aufgrund des Verdachts von Sozialleistungsbetrug und anderen Straftaten

Augsburg (ots)

   ---In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ---

PP Schwaben Nord - Am Donnerstag (05.02.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.

Gegen 06:00 Uhr durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei zeitgleich sieben Objekte im Stadtgebiet Augsburg, sowie fünf Objekte im Raum München. Bei den Objekten handelte es sich um Wohn-/Einfamilienhäuser sowie eine gewerbliche Immobilie.

Die Beamten des Betrugskommissariates führten bereits seit Monaten umfangreiche Ermittlungen u.a. wegen des Verdachtes des banden- und gewerbsmäßigen Sozialleistungsbetruges.

Es erhärtete sich der Verdacht, dass die Nutzer der betreffenden Objekte diese an Bezieher diverser Sozialleistungen untervermietet hatten und gegenüber den zuständigen Ämtern falsche Angaben hierzu machten.

Insgesamt entstand dadurch nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Vermögensschaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Im Zuge des koordinierten Einsatzes wurden insgesamt vier Haftbefehle gegen die beschuldigten Personen vollzogen. Die Männer werden noch heute dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Hierbei handelt es sich um drei Männer im Alter von 22, 28 und 49 Jahren. Gegen diese drei Personen, den Familienvater und seine beiden Söhne, wird bezüglich des banden- und gewerbsmäßigen Betruges ermittelt. Die beiden Männer im Alter von 22 und 28 Jahren besitzen die deutsche und rumänische Staatsangehörigkeit. Der 49 Jahre alte Mann besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit. Bei der vierten Person handelt es sich um einen 34 Jahre alten Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit.

An dem Einsatz waren u.a. Kräfte des PP Schwaben Nord, des PP München, der Bereitschaftspolizei und der Staatsanwaltschaft beteiligt.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Augsburg geführt und dauern weiter an.

