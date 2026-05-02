Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilungen der PI Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Jugendlicher führt Pkw

Loxstedt. Am Samstag, den 02.05.2026 kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland um 02:40 Uhr einen Pkw Mercedes. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer erst 15 Jahre alt war und somit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 26-jährige Fahrzeughalter saß ebenfalls mit im Pkw. Gegen beide wurde ein Verfahren wegen Fahrens bzw. Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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Pkw kollidiert auf der Autobahn mit Reh

Hagen im Bremischen/BAB27. Am 01.05.2026 ereignet sich auf der A27 um 02:45 Uhr ein Unfall mit einem Reh. Eine 25-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Mercedes die A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Sie befuhr den Überholfahrstreifen der Autobahn im Bereich Hagen im Bremischen mit etwa 140 km/h als plötzlich ein Reh die Autobahn querte und mit dem Pkw kollidierte. Die junge Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und erlitt oberflächliche Verletzungen. Der Pkw wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und mittels Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden musste. Der geschätzte Sachschaden beträgt 25.000 Euro.

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