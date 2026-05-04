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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Cuxhaven (ots)

Hagen i. Br. - Am Abend des 03.05.2026, gegen 21:30 Uhr, kam es auf der K48 zwischen Uthlede und der A27 zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines Pkw (VW Polo) aus Bremen kam auf regennasser Fahrbahn aufgrund den vorherrschenden Witterungsbedingungen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte durch der Dickicht auf einen dortigen Parkplatz, wo sich der Pkw überschlug und anschließend zum Stehen kam. Der Unfallbeteiligte verletzte sich hierbei leicht und wurde vorsorglich mittels Rettungswagen einer örtlichen Klinik zugeführt. Es entstand Flurschaden und der Pkw ist erheblich beschädigt worden. Der Schaden wird derzeit auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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