Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle auf der BAB27 +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am 04.05.2026, gegen 13:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug auf Höhe der Baustelle in Bremerhaven-Wulsdorf. Der 59-jährige Fahrzeugführer aus Greven beabsichtigte mit seinem Sattelzug in die Baustelle einzufahren, als ein weißer Hyuandai auf Höhe der Fahrbahnverschwenkung vor dem Lkw einscherte und stark abbremste. Durch das Abbremsen befürchtete der 59-jährige Fahrzeugführer nicht rechtzeitig bremsen zu können und wich nach links in den Baustellenbereich aus, um eine Kollision zu verhindern. Dadurch kollidierte er mit mehreren Warnbaken. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug sowie an den Warnbaken.

Es ist zu vermuten, dass der weiße Hyuandai ebenfalls mit den Warnbaken kollidierte und einen Schaden an der Fahrzeugfront aufweist.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (04743/9280) zu melden.

+++++

Bremerhaven/BAB27. Am 04.05.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es zu einem weiteren Unfall im Baustellenbereich kurz hinter der Anschlussstelle BHV-Zentrum in Fahrtrichtung Cuxhaven. Der 49-jährige Unfallverursacher beabsichtigte kurz vor der Fahrbahnverschwenkung vom Überholfahrstreifen auf den Hauptfahrstreifen zu wechseln und übersah dabei den parallel zu ihm fahrenden 39-jährigen aus Mannheim. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca.15.200EUR. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

+++++

Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der BAB27

Schiffdorf/BAB 27. Am Montag, dem 04.05.2026, kontrollierten Beamte der Polizei Geestland gegen 16:40 Uhr einen Pkw Mercedes auf der BAB 27. Dabei wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrzeugführer aus Winsen (Luhe) nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell