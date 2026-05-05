Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person unter Drogeneinfluss

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am Dienstag, 05.05.2026, gegen 06:56 Uhr, kam es auf der B6 in Loxstedt, im Bereich der Einmündung zur Siedewurth, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus Loxstedt musste mit seinem Audi verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 30-jähriger Fahrzeugführer aus Bremerhaven bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem VW auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt.

Der Verkehrsunfall wurde durch einen Unbeteiligten mitgeteilt. Wenig später teilte dieser mit, dass ihn der Unfallverursacher gebeten habe, die Polizei "abzubestellen", da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 30-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen.

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