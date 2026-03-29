Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Tierquälerei an der Bischofsmühle

Hildesheim (ots)

Hildesheim (vos) - Am Sonntagmittag gegen 14:25 Uhr kam es im Bereich der Bischofsmühle in der Dammstraße zu einem Fall von Tierquälerei. Nach bisherigem Kenntnisstand hat dort eine noch unbekannte Person eine Schildkröte vom Ufer mehrere Meter tief in die darunter fließende Innerste geworfen. Aufgrund des dort sehr niedrigen Pegelstandes schlug die Schildkröte nahezu ungebremst auf das Flussbett auf und wurde dadurch schwer verletzt. Die Schildkröte wurde durch die Berufsfeuerwehr einer Tierklinik zugeführt. Die Örtlichkeit war zum Tatzeitpunkt stark frequentiert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden daher gebeten, sich unter der 05121-939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

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