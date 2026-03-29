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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Brand eines Hühnerstalls - Hennen wohlauf

Hildesheim (ots)

Hildesheim (vos) - Am Sonntagmorgen gegen 07:00 Uhr kam es am Godehardsplatz in einem Garten zum Vollbrand eines Hühnerstalls. Der Brand musste durch die Berufsfeuerwehr Hildesheim und die Freiwillige Feuerwehr Ochtersum gelöscht werden. Den acht Hennen, die den Stall bewohnten, gelang selbständig die Flucht. Sie blieben unverletzt und zeigten sich anschließend völlig unbeeindruckt. Der Stall wurde nahezu vollständig zerstört. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05121/ 939-112
Fax: 05121/939-250
E-Mail: einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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