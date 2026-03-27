Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Freden - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

FREDEN (hel) - Am 26.03.2026 ereignete sich zwischen 11:00 Uhr und 16:15 Uhr auf dem Parkplatz des Sonderpreis Baumarkts ein Verkehrsunfall. Dabei wurden am dortigen Fahrradständer zwei Anlehnbügel erheblich beschädigt und heruntergebogen.

Die verursachende Person entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter 05181/8073-0 zu melden.

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