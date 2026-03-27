Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Groß Düngen (web) - Am heutigen Vormittag, zwischen 09:15 Uhr und 10:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Café Engelke in Groß Düngen zu einem Verkehrsunfall. Dabei stieß ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer gegen einem auf dem Parkplatz abgestellten PKW Mercedes Benz. Der verursachte Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an den Verkehrsunfall von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Da sich im Umfeld des Parkplatzes bzw. im Café Engelke Personen aufgehalten haben dürften, sucht die Polizei nun mögliche Zeugen. Diese werden gebeten sich (Tel.: 05063-9010) bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

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