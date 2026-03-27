Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Quads in Algermissen

Hildesheim (ots)

Diebstahl eines Quads in Algermissen

Algermissen (hil) - Am 27.03.2026, zwischen 02:00 und 03:00 Uhr, kam es in der Ortschaft Algermissen im Bereich der Straße Unteres Wiesental zu einem Diebstahl eines Quads. Das Quad war unter einem Carport abgestellt. Eine dortige Videokamera hat die zwei unbekannten Tatverdächtigen aufgezeichnet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

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