Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Einbruch in Baumarkt

Hildesheim (ots)

Hildesheim (vos) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es etwa gegen 01:30 Uhr in der Siemensstraße zu einem Einbruch in einen Baumarkt. Die Täter gelangten durch Auftrennen eines Zauns und einer Seitentür ins Innere und entwendeten wenigstens mehrere Pedelecs. Sie entfernten sich schließlich möglicherweise über die auf der Rückseite des Geländes angrenzende Zeppelin- bzw. Von-Thünen-Straße. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 05121-939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell