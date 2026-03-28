Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - In der Zeit vom 27.03.2026, 16:05 Uhr bis zum 28.03.2026, ca. 08:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Bahnhof in Sarstedt. Ein dunkelblauer Opel Corsa parkte in dieser Zeit auf dem Parkplatz direkt an der Jacobistraße. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Opel, vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der kompletten Fahrerseite. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Die Verursachende Person entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang oder -verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 zu melden.

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