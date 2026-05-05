Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verdacht auf Betrugsversuche an der Haustür durch falsche Mitarbeiter der Stadt Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der vergangenen Woche meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Cuxhaven, dass Sie von angeblichen Mitarbeitenden der Stadt Cuxhaven an ihren Wohnadressen besucht wurden. Die bislang unbekannten Personen hätten dabei über Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen gesprochen und dass Dächter mit Drohnen vermessen werden müssten.

Die Stadt Cuxhaven führt solche Befragungen an Haustüren nicht durch und hatte entsprechend auch keine Mitarbeitenden in solchen Sachen im Einsatz. Es ist daher zu vermuten, dass es sich um betrügerische Absichten handeln könnte. Wir raten daher als Polizei:

- Seien Sie bei unbekannten, nicht angekündigten Personen an Haustüren immer skeptisch.

- Lassen Sie sich entsprechende Ausweise und Aufträge zeigen.

- Seien Sie immer aufmerksam.

- Haustürgeschäfte, z.B. durch Handwerkerfirmen, kommen in seriösen Betrieben so gut wie nicht mehr vor, da die entsprechenden Auftragsbücher voll sind.

- Rufen Sie im Zweifel die Polizei

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