Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Unfallfluchten in Bad Bederkesa - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am gestrigen Dienstag (05.05.2026) kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bad Bederkesa an der Einmündung Heuss-Straße / Raiffeisenstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen SUV beabsichtigte die Heuss-Straße nach links auf die Raiffeisenstraße zu verlassen und übersah eine bevorrechtigte, 19-jährige Geestländerin mit ihrem VW. Es kam zum Zusammenstoß, sodass Schäden an den Fahrzeugen entstanden. Der Unfallverursacher habe sich, nachdem man sich auf eine Einigung ohne Polizei geeinigt habe, vom Unfallort entfernt, ohne seine Personalien anzugeben.

Geestland/Bad Bederkesa. Am heutigen Mittwoch (06.05.2026) kam es zwischen 10:50 Uhr und 11:15 Uhr auf dem Parkplatz der Mattenburger Passage in der Mattenburger Straße 17-19 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde der geparkte PKW Ford eines 63-jährigen Geestländers nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

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