Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Cuxhaven - Fahrradfahrerin verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am vergangenen Donnerstag (30.04.2026) kam es gegen 14:50 Uhr im Bereich der Steinmarner Straße/Stickenbütteler Weg in Cuxhaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit einem E-Dreirad derart dicht an einer 62-jährigen Cuxhavenerin auf ihrem Fahrrad vorbei, dass diese stürzte und sich dabei verletzte. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell