Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall zwischen drei Fahrzeugen in Cuxhaven - drei Personen leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (05.05.2026) kam es gegen 15:00 Uhr auf der Abendrothstraße Ecke Theodor-Storm-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Eine 80-jährige Cuxhavenerin befuhr mit ihrem PKW Ford die Abendrothstraße und fuhr hierbei aus bislang unbekannten Gründen auf den vorausfahrenden PKW Opel eines 54-jährigen Mann aus Warburg (NRW) auf. Durch den Aufrall kollidierte der PKW der Seniorin mit einem weiteren, entgegenkommenden PKW VW eines 85-jährigen Mannes aus Hannoversch Münden.

Durch den Unfall wurden die Unfallverursacherin, ihr 84-jähriger Beifahrer und die 53-jährige Beifahrerin aus dem Opel leicht verletzt.

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