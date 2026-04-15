Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Kupfer - Zeugen gesucht

Neustadt an der Orla (ots)

Im Zeitraum vom 10.04.2026 bis 13.04.2026 entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere Kilogramm Kupferfolie vom Gelände einer Firma in der Straße "In den Grupenäckern" in Neustadt an der Orla. Der Wert der gestohlenen Ware wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wenn Ihnen im genannten Zeitraum etwas aufgefallen ist, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, melden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0090167/2026 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663 4310.

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