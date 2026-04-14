LPI-SLF: Drückjagdbock umgestoßen

Sonneberg (ots) - Im Zeitraum vom 10.04.2026 bis 13.04.2026 entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere hundert Liter Diesel aus einem Bagger in der Rottmarer Straße in Sonneberg. Die Polizei sucht Zeugen. Wenn Sie in der Tatzeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere Hinweise zur Tat geben können, wenden Sie sich bitte unter Nennung des Aktenzeichens 002961/2026 an die Polizei in Sonneberg ...

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