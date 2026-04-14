Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Drückjagdbock umgestoßen
Tegau (ots)
Zwischen dem 01.04.2026 und dem 14.04.2026 begaben sich bislang unbekannte Täter in ein Waldstück zw. Tegau und Rödersdorf, um dort einen aufgestellten Drückjagdbock (Hochsitz) umzustoßen und eine von Kindern errichtete Hütte aus gesammelten Stöcken einzuwerfen. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
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