Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen Reisebus und Pkw

Neundorf (bei Schleiz) (ots)

Am 14.04.2026 gegen 16:50 Uhr ereignete sich auf der L1103 zwischen Görkwitz und Crispendorf ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Der Fahrer eines Reisebusse (37 Jahre) befuhr die L1103 von Crispendorf kommend in Richtung Schleiz. An der Kreuzung bei Neundorf beabsichtigte der Busfahrer die Vorfahrtsstraße in Ri. der Ortslage Neundorf zu verlassen. Hierbei missachtete der Busfahrer den aus Görkwitz entgegenkommenden Ford, welcher die Kreuzung gerade aus in Ri. Volkmannsdorf überqueren wollte. Zwischen Bus und Pkw kam es zum Zusammenstoß. Der 61-jährige Fahrer des Fords wurde schwer verletzt und kam zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Busfaher blieb unverletzt, von seinen 32 Insassen verletzte sich nur eine 74-jährige Frau leicht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste mittels Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wurde auf ca. 15.000,- EUR geschätzt. Der Busfahrer und seine Insassen konnten ihre Fahrt mit dem Bus fortsetzen, trotz eines geschätzten Schadens am Bus von ca. 10.000,- EUR. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich kurzzeitig gesperrt gewesen.

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