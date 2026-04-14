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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte Täter stehlen Diesel - Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Im Zeitraum vom 10.04.2026 bis 13.04.2026 entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere hundert Liter Diesel aus einem Bagger in der Rottmarer Straße in Sonneberg.

Die Polizei sucht Zeugen. Wenn Sie in der Tatzeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere Hinweise zur Tat geben können, wenden Sie sich bitte unter Nennung des Aktenzeichens 002961/2026 an die Polizei in Sonneberg (Tel.: 03675 8750).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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