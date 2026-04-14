LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Bad Blankenburg (ots) - Am Sonntag, dem 12.04.2026, kam es gegen 17.00 Uhr an der Kreuzung Straße der Deutschen Einheit / Prof.-Schmiedeknecht-Straße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Eine Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen zum Unfall, stellten die Beamten bei dem 47-jährigen Fahrer des zweiten, am Unfall beteiligen, Fahrzeugs einen Atemalkoholwert von über 2,4 Promille fest. An ...

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