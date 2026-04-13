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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Fahrzeuge beschädigt
Die Polizei sucht Zeugen

Sonneberg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11.04.2026 bis 12.04.2026) beschädigten bisher unbekannte Täter mehrere, in Sonneberg in der Schloßbergstraße, abgestellte Fahrzeuge. Diese wurden mit einer Farbe beschmiert. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0089299 bei der Polizei Sonneberg, Tel.: 03675 8750 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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