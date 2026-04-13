Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen
Oppurg (ots)
Am Samstag, gegen 17.40 Uhr, kam es auf der Straße zwischen Oppurg und Oberoppurg zu einem Verkehrsunfall zwischen der 15-jährigen Fahrerin eines Kleinkraftrades und dem 44-jährigen Fahrer eines PKW. Aus bisher unbekannter Ursache stießen beide Fahrzeugführer im Gegenverkehr frontal zusammen. Die 15-Jährige zog sich schwerste Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ebenfalls schwer verletzt wurde ihr 16-jähriger Sozius. Dieser wurde durch den Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen.
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