Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Berauschte Fahrzeugführer

Rudolstadt / Königsee (ots)

Am Freitagnachmittag stellten Beamte der Saalfelder Polizei zwei Fahrzeugführer fest, welche ihre Kraftfahrzuege im berauschten Zustand führten. Gegen 15:00 Uhr wurde in Rudolstadt der 40-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes kontrolliert, welcher das Fahrzeug unter Einfluss von Cannabis und Methamphetamin führte. Kurze Zeit später wurde der 33-jährige Fahrer eines Pkw VW in Königsee einer Kontrolle unterzogen, auch hier stand der Fahrzeugführer unter Einfluss von berauschenden Mitteln. Es erfolgte in beiden Fällen eine Blutprobenentnahme und es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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