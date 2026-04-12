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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Simsonrennen in Steinach

Steinach (ots)

Am 11.04.2026 ging in der Polizeiinspektion Sonneberg gegen 16:35 Uhr die Meldung über mehrere Kradfahrer ein, welche im Steinacher Innenstadtbereich Rennen fahren sollen. Weiterhin sollen die Krafträder auf dem Bürgersteig gestanden haben und auf den Hinterrädern gefahren worden sein. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort einen Kradfahrer auf einer Simson fest, welcher sich durch Flucht einer Kontrolle entzog. Dies könnte eine Straftat nach § 315 d StGB darstellen. Hinweise zu Kennzeichen und Fahrern nimmt die hiesige Dienststelle unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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