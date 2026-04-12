Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl auf Gelände der Heidecksburg - Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 09.04.2026, zu Freitag, den 10.04.2026, wurden durch bisher unbekannte Täter von mehreren Gebäuden auf dem Gelände der Heidecksburg Fallrohre der Dachentwässerung entwendet. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zur Diebstahlshandlung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saalfeld Tel.: 03671/560 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell