Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Gefährliches Fahrmanöver - Zeugen gesucht
B90n / Nahwinden - Abzweig Sundremda (ots)
Am Sonntag, dem 12.04.2026, gegen 14.15 Uhr soll es auf der B90n zwischen den Abzweigen Nahwinden und Sundremda augenscheinblich zu einem gefährlichen Fahrmanöver durch den Fahrer eines dunkelfabigen Pkw-BMW gekommen sein. Dieser überholte trotz entgegenkommenden Verkehrs, sodass ein Motorradfahrer ausweichen musste und beinahe mit der Leitplanke kollidierte.
Zudem soll der BMW-Fahrer einen vor ihm fahrenden Pkw so stark bedrängt haben, dass dessen Fahrer an den Fahrbahnrand auswich, um den dunkelfarbigen BMW passieren zu lassen. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der mutmaßliche Fahrer des BMW bereits ermittelt werden.
Die Polizei sucht nun den Fahrer des bedrängten Pkw, der zur Seite fahren musste. Auch weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
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