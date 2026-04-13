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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - Fahrer mit über 2,4 Promille

Bad Blankenburg (ots)

Am Sonntag, dem 12.04.2026, kam es gegen 17.00 Uhr an der Kreuzung Straße der Deutschen Einheit / Prof.-Schmiedeknecht-Straße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Eine Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen zum Unfall, stellten die Beamten bei dem 47-jährigen Fahrer des zweiten, am Unfall beteiligen, Fahrzeugs einen Atemalkoholwert von über 2,4 Promille fest. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde eingezogen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, um den tatsächlichen Blutalkoholwert zum Unfallzeitpunkt zu bestimmen. Die genaue Unfallursache wird derzeit ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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