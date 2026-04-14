Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fußballgraffiti an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Sitzendorf (ots)

Im Zeitraum vom 02.04.2026 bis 07.04.2026 brachten ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere Graffiti an einer Bushaltestelle in der Straße "Sorbitztal" in Sitzendorf an. Die Schmierereien haben Fußballbezug und zeigen unter anderem das Vereinslogo eines bekannten Thüringer Fußballclubs. Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Wer die Tat beobachtet hat oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Nennung des Aktenzeichens 0090476/2026 bei der Saalfelder Polizei (Tel.: 03671 56 0) zu melden.

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