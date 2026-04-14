Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Diebstahl eines Minibaggers
Die Polizei sucht Zeugen
Weitisberga (ots)
Im Zeitraum von Samstag (11.04.2026) bis Montag (13.04.2026) entwendeten bisher unbekannte Täter, von einer Baustelle an der B 90 (Abzweig Weitisberga), einen Minibagger. Zum Abtransport wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug oder ein Fahrzeug mit Anhänger benutzt. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0090350 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.
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