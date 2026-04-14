B90n / Nahwinden - Abzweig Sundremda (ots) - Am Sonntag, dem 12.04.2026, gegen 14.15 Uhr soll es auf der B90n zwischen den Abzweigen Nahwinden und Sundremda augenscheinblich zu einem gefährlichen Fahrmanöver durch den Fahrer eines dunkelfabigen Pkw-BMW gekommen sein. Dieser überholte trotz entgegenkommenden Verkehrs, sodass ein Motorradfahrer ausweichen musste und beinahe mit der Leitplanke kollidierte. Zudem soll der ...

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