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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines Minibaggers
Die Polizei sucht Zeugen

Weitisberga (ots)

Im Zeitraum von Samstag (11.04.2026) bis Montag (13.04.2026) entwendeten bisher unbekannte Täter, von einer Baustelle an der B 90 (Abzweig Weitisberga), einen Minibagger. Zum Abtransport wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug oder ein Fahrzeug mit Anhänger benutzt. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0090350 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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