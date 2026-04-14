Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte beschmieren Stolpersteine - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 13.04.2026, gegen 13.45 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein oder mehrere unbekannte Täter in der Straße "Lange Gasse" in Saalfeld sieben sogenannte "Stolpersteine" sowie einen weiteren Gedenkstein beschmiert haben. Nach der Anzeigenaufnahme vor Ort konnten die Beschmierungen wieder entfernt werden.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wenn Sie in den vergangenen Tagen Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, oder andere Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter Nennung des Aktenzeichens 0090526/2026 an die Kriminalpolizei Saalfeld Tel.: 03672 418 1464.

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