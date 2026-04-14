Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorrad zieht Bobbycar hinter sich

Bad Lobenstein (ots)

Am 14.04.2026 gegen 17:30 Uhr befuhren zwei männliche Jugendliche mit ihren motorisierten Zweirädern die Straße Gallenberg in Bad Lobenstein zwischen der Thermalquelle und dem Forsthaus mehrfach auf und ab. Ein Jugendlicher zog ein mit einem Seil befestigtes Bobbycar hinter seiner grüner MZ her. Auf dem Bobbycar saß ein dritter Jugendlicher. Dies wurde auch durch zwei weibliche Jugendliche beobachtet und gefilmt. Zur MZ und zu den anderen schwarz-weißen Leichtkraftrad gibt es keine weiteren Hinweise. Neben den beschriebenen Verkehrsordnungswidrigkeiten ergaben sich auch Hinweise auf eine Verkehrsstraftat, so dass jetzt Hinweise zu den Fahrern und/oder den Beobachtern benötigt werden. Zeugen melden sich bitte tel. bei der PI Saale-Orla unter der Nr.: 03663-4310 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

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