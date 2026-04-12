Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Ludwigshafen-Hemshof) Sachbeschädigung an Apotheke

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, dem 11.04.2026, gegen 01:55 Uhr, warf eine bislang unbekannte männliche Person mit einem Pflasterstein eine Schaufensterscheibe der Apotheke "Hirsch Apotheke" in der Prinzregentenstraße ein.

Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen oder der Tat geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

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