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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Ludwigshafen-Hemshof) Sachbeschädigung an Apotheke

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, dem 11.04.2026, gegen 01:55 Uhr, warf eine bislang unbekannte männliche Person mit einem Pflasterstein eine Schaufensterscheibe der Apotheke "Hirsch Apotheke" in der Prinzregentenstraße ein.

Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen oder der Tat geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963 24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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