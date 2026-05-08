Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten und/oder hohen Sachschäden

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am gestrigen Donnerstag (07.05.2026) kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 119 zwischen der Anschlussstelle Neuenwalde der BAB27 und der Ortschaft Holßel. Eine 52-jährige Frau aus Wanna wollte mit ihrem PKW nach links in die Straße Siedlung am Moor abbiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 29-jährigen Mannes aus Cuxhaven. Beide Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Hagen im Bremischen. Gegen 10:30 Uhr kam es auf der Landesstraße 134 im Bereich Hagen im Bremischen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radlader und einem PKW. Ein 20-jähriger Cuxhavener wollte mit seinem Radlader wenden und übersah dabei einen bereits im Überholvorgang befindlichen, 69-jährigen Mann aus Beverstedt mit seinem PKW. Durch den Zusammenstoß wurde die 68-jährige Beifahrerin des Beverstedters leicht verletzt. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Schwanewede/BAB27. Gegen 16:50 Uhr kam es auf der BAB27 im Bereich Hagen in Bremischen in Richtung Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Bremer wollte mit seinem PKW zwischen zwei Autotransportern an der Anschlussstelle Schwanewede von der BAB27 abfahren und übersah einen verkehrsbedingt haltenden PKW mit Warnblicker auf dem Verzögerungsstreifen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Hagen im Bremischen/BAB27. GEgen 17:55 Uhr kam es auf der BAB27 im Bereich der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Hagen zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Mann aus Rellingen (Schleswig-Holstein) übersah aus bislang unbekannten Gründen mit seinem die Verschwenkung der dortigen Baustelle. Hier kollidierte er mit dem dortigen Verkehrsmaterial. Er wurde glücklicherweise nicht verletzt. Sein PKW wurde jedoch erheblich beschädigt. Er musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell